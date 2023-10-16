В платье с цветочной вышивкой ришелье и с красивыми серьгами: принцесса Кико в нежном образе приехала в мэрию

Японская принцесса выбрала для своего выхода красивый наряд, который ей очень идет.

Фотографы запечатлели, как принцесса Како прибыла в мэрию в Кимоцуки. Она пообщалась с местной молодежью, которая приветливо встретила ее с плакатами.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Како выглядела мило. Для своего появления она выбрала нежный аутфит. На принцессе было лавандовое платье миди с цветочной вышивкой ришелье и с тканевым поясом, подчеркнувшим ее талию. Наряд она скомбинировала с белыми кожаными туфлями на каблуках и белым клатчем.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Како сделала скромную прическу и была без макияжа на лице. Уши она украсила цветочными серьгами.

Напомним, папарацци подловили принцессу Како в аэропорту. На ней был жакет цвета индиго и платье в горох.

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