В платье с цветочной юбкой и в жемчужных украшениях: красивая принцесса Како посетила музей

Принцесса Како приехала в город Куско на празднование 150-летия дипломатических отношений между Японией и Перу. Там ей провели экскурсию по музею Корикача.

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Принцесса выглядела очаровательно. Она была одета в красивое платье, состоявшее из голубого верха и коралловой юбки с цветочным принтом салатового и голубого цветов. На талии был тонкий голубой пояс с бантиком.

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Принцесса дополнила аутфит кремовыми туфлями и кремовым клатчем. Како сделала аккуратную прическу, нежный макияж, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Како в традиционном кимоно персикового оттенка посетила мероприятие в Японском культурном центре в Лиме.

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