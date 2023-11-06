В платье с цветочной юбкой и в жемчужных украшениях: красивая принцесса Како посетила музей

Японская принцесса выбрала для своего выхода нежный образ.
Принцесса Како приехала в город Куско на празднование 150-летия дипломатических отношений между Японией и Перу. Там ей провели экскурсию по музею Корикача.
Принцесса выглядела очаровательно. Она была одета в красивое платье, состоявшее из голубого верха и коралловой юбки с цветочным принтом салатового и голубого цветов. На талии был тонкий голубой пояс с бантиком.
Принцесса дополнила аутфит кремовыми туфлями и кремовым клатчем. Како сделала аккуратную прическу, нежный макияж, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.
Напомним, принцесса Како в традиционном кимоно персикового оттенка посетила мероприятие в Японском культурном центре в Лиме.
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