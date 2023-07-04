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В платье с цветочным принтом и бабочкой на груди: женственный образ первой леди Мексики

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
591
Время на прочтение
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В платье с цветочным принтом и бабочкой на груди: женственный образ первой леди Мексики

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатрис Гутьеррес Мюллер любит носить наряды с флористическим принтом.

Первая леди Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер поддержала своего супруга – президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора – во время мероприятия в Мехико по случаю его пятой годовщины на должности.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / © Associated Press
Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатрис была одета в черное платье с бирюзовым цветочным принтом и короткими рукавами с рюшами. Аутфит она дополнила скромной прической, макияжем, серебряными серьгами, браслетом и кулоном в виде бабочки с ожерельем.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / © Associated Press
Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Напомним, первая леди Франции Брижит Макрон в черном платье до колен, сверху украшенном кружевом и атласными лентами, появилась на государственном ужине в Елисейском дворце.

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Дата публикации
Просмотры
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