В платье с цветочным принтом и бабочкой на груди: женственный образ первой леди Мексики

Первая леди Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер поддержала своего супруга – президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора – во время мероприятия в Мехико по случаю его пятой годовщины на должности.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатрис была одета в черное платье с бирюзовым цветочным принтом и короткими рукавами с рюшами. Аутфит она дополнила скромной прической, макияжем, серебряными серьгами, браслетом и кулоном в виде бабочки с ожерельем.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Напомним, первая леди Франции Брижит Макрон в черном платье до колен, сверху украшенном кружевом и атласными лентами, появилась на государственном ужине в Елисейском дворце.

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