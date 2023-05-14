В платье с цветочным принтом и элегантных серьгах: королева Матильда с семьей посетила вечеринку в саду

Королева Матильда посетила вечеринку в саду в замке Лейкен в Брюсселе, чтобы отметить 10-летие правления короля. Вместе с ней на мероприятие пришли король Филипп и их дети: принцы Габриэль и Эммануэль и принцесса Элеонора.

Матильда выбрала для своего появления зеленое платье миди с цветочным принтом бренда Natan Couture. Наряд Ее Величество сочетала с кожаными бледно-розовыми туфлями Giorgio Armani на невысоких каблуках.

Принц Габриэль, король Филипп, королева Матильда, принцесса Элеонора и принц Эммануэль / Фото: Getty Images

Матильда сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с акцентом на малиновой помаде, украсила уши элегантными золотистыми серьгами от Carolina Herrera, а на руке были золотые браслеты и часы.

Королева Бельгии Матильда / Фото: Getty Images

Принцесса Элеонора была одета в оранжевое платье от Maje Paris и бежевые замшевые балетки Jonak.

Напомним, королева Матильда с удивительной прической встретилась с детьми дошкольного учреждения и начальной школы Гам Ронг во время королевской миссии во Вьетнаме.

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