В платье с цветочным принтом и пикантным декольте: супруга Риши Сунака на мероприятии в Хиросиме

Жена премьер-министра Великобритании Риши Сунака — Акшата Мурти — приняла участие в мероприятии "Симпозиум следующих поколений", которое состоялось в рамках саммита G-7 в Хиросиме.

Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Акшата появилась там в ярком луке. На ней было платье цвета фуксии с цветочным принтом и пикантным декольте. Сверху Мурти надела черный жакет с атласными лацканами.

Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила черными замшевыми туфлями и черной плетеной сумкой. Она сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками, уши украсила элегантными серьгами, руку – браслетом, а к лацкану прикрепила золотую брошь.

Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Напомним, прилетев в Японию Акшата Мурти вышла из самолета в ярком розовом свитере и зеленых прямых брюках.

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