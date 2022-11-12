В платье с цветочным принтом и под руку с отцом: папарацци сфотографировали Тиффани Трамп накануне свадьбы

Сегодня, 12 ноября, младшая дочь Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп вышла замуж за 25-летнего миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.

Накануне папарацци удалось запечатлеть подготовку к церемонии в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В объективы фотокамер попал Дональд и Тиффани, шедшие по лужайке. Дочь взяла отца под руку. На сцене их ждал Булос.

Дональд и Тиффани Трампы / Фото: Getty Images

Тиф выглядела нежно и женственно. На ней было бело-голубое платье миди с цветочным принтом. Экс-президент был одет в темно-синий костюм и белую рубашку, а Майкл – в бордовую футболку и светлые брюки.

Дональд и Тиффани Трампы / Фото: Getty Images

Напомним, в подобных платьях, как в Тиффане, на предсвадебной вечеринке появились Иванка Трамп и Лара Трамп.

Лара, Иванка и Тиффани Трампы / Фото: Instagram Иванки Трамп

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