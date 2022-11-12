В платье с цветочным принтом и под руку с отцом: папарацци сфотографировали Тиффани Трамп накануне свадьбы

Папарацци запечатлели подготовку к свадьбе дочери экс-президента США.
Сегодня, 12 ноября, младшая дочь Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп вышла замуж за 25-летнего миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.
Накануне папарацци удалось запечатлеть подготовку к церемонии в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В объективы фотокамер попал Дональд и Тиффани, шедшие по лужайке. Дочь взяла отца под руку. На сцене их ждал Булос.
Тиф выглядела нежно и женственно. На ней было бело-голубое платье миди с цветочным принтом. Экс-президент был одет в темно-синий костюм и белую рубашку, а Майкл – в бордовую футболку и светлые брюки.
Напомним, в подобных платьях, как в Тиффане, на предсвадебной вечеринке появились Иванка Трамп и Лара Трамп.
Читайте также:
- Невеста в красивом белом платье: появились первые фото со свадьбы дочери Дональда Трампа
- С обнаженным животом: Иванка Трамп в наряде кораллового цвета появилась на свадьбе сестры
- В день инаугурации Байдена: Тиффани Трамп похвасталась кольцом за 1,2 миллиона долларов
- В пальто цвета лаванды и с наращенными ресницами: нежный образ Тиффани Трамп