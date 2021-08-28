В платье с цветочным принтом и со скромной прической: новый выход шведской кронпринцессы Виктории

В платье с цветочным принтом и со скромной прической: новый выход шведской кронпринцессы Виктории

Для церемонии она выбрала платье миди и аксессуары в тон.

27 августа шведская кронпринцесса Виктория посетила церемонию вручения премии имени Рауля Валленберга в Стокгольме. Премия в виде денежной суммы в 10 тысяч евро присуждается Советом Европы каждые два года за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере отдельным лицам, группам лиц либо организациям.

Для церемонии награждения, где кронпринцесса Виктория произносила речь, она выбрала платье от бренда Rodebjer в крупный цветочный принт с широкими рукавами, которое дополнила туфлями-лодочками Ralph Lauren цвета кэмел и крупными сережками с жемчужинами от Cravingfor Jewellery. На талии у Виктории был широкий пояс, а волосы она уложила в высокий пучок.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Напомним, что 14 июля кронпринцесса Виктория отпраздновала 44-летие. По этому случаю шведская королевская семья организовала празднования. А именинница, ее муж кронпринц Даниэль и двое детей – принцесса Эсталь и принц Оскар, были запечатлены на прогулке возле замка Боргхольм.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и их дети / Getty Images

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