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В платье с цветочным принтом: Крисси Метц в романтическом образе попала под прицел папарацци

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В платье с цветочным принтом: Крисси Метц в романтическом образе попала под прицел папарацци

Крисси Метц / Фото: Getty Images

Актриса любит носить наряды с цветочным орнаментом.

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Крисси Метц. Актриса вышла в свет в романтическом образе. На ней было бежевое платье миди с цветочным принтом, малиновыми лентами и рюшами на подоле. Наряд она сочетала с золотистыми босоножками и черной сумкой.

Крисси Метц / © Getty Images
Крисси Метц / Фото: Getty Images

Крисси распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами-кольцами. Розовый педикюр завершил аутфит Метц.

А еще Крисси обожает носить яркие наряды. На одном из мероприятий она появилась в асимметричном платье цвета фуксии с рюшами на подоле и рукавах.

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