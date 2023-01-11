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В платье с цветочным принтом: первая леди Мексики на встрече с Байденами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
372
Время на прочтение
1 мин
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В платье с цветочным принтом: первая леди Мексики на встрече с Байденами

Беатрис Гутьеррес Мюллер. / Фото: Associated Press

Первая леди Мексики надела наряд с флористическим принтом.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер встречали у себя в гостях, в Национальном дворце в Мехико, президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден.

Беатрис Гутьеррес Мюллер. / © Associated Press
Беатрис Гутьеррес Мюллер. / Фото: Associated Press

Первая леди Мексики продемонстрировала элегантный аутфит в закрытом черном платье миди с цветным цветочным принтом и черных капроновых колготах. Наряд она дополнила черными туфлями с круглыми носками и на устойчивых каблуках.

Беатрис Гутьеррес Мюллер. / © Associated Press
Беатрис Гутьеррес Мюллер. / Фото: Associated Press
Джилл Байден и Беатрис Гутьеррес Мюллер. / © Associated Press
Джилл Байден и Беатрис Гутьеррес Мюллер. / Фото: Associated Press

Волосы Беатрис заплела в косу и уложила ее в пучок. Она сделала макияж смоки-айс и украсила уши длинными сиреневыми серьгами.

Беатрис Гутьеррес Мюллер. / © Associated Press
Беатрис Гутьеррес Мюллер. / Фото: Associated Press

Джилл Байден появилась на встрече в синем пальто, расшитом на лацканах бисером, и платье с V-образным вырезом с бисером.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
372
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