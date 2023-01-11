В платье с цветочным принтом: первая леди Мексики на встрече с Байденами

Первая леди Мексики надела наряд с флористическим принтом.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер встречали у себя в гостях, в Национальном дворце в Мехико, президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден.
Первая леди Мексики продемонстрировала элегантный аутфит в закрытом черном платье миди с цветным цветочным принтом и черных капроновых колготах. Наряд она дополнила черными туфлями с круглыми носками и на устойчивых каблуках.
Волосы Беатрис заплела в косу и уложила ее в пучок. Она сделала макияж смоки-айс и украсила уши длинными сиреневыми серьгами.
Джилл Байден появилась на встрече в синем пальто, расшитом на лацканах бисером, и платье с V-образным вырезом с бисером.
Читайте также: