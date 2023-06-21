В платье с цветочным принтом: Урсула фон дер Ляйен в красивом образе появилась на приеме у короля Чарльза III

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен побывала на приеме у короля Чарльза III в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. На приеме у монарха также побывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Урсула фон дер Ляйен для этого события выбрала красивый нежный аутфит. На ней было белое платье с цветочным принтом в мелкий горошек, поверх которого она надела светло-голубой укороченный жакет без воротника и пуговиц.

Король Чарльз III, Урсула фон дер Ляйен и Денис Шмыгаль / Фото: Associated Press

Политик сделала элегантную объемную укладку, нежный макияж, уши она украсила жемчужными серьгами, шею – жемчужным ожерельем, а руку – золотым браслетом. К жакету Урсула прикрепила круглую голубую брошь. В руке она держала черный клатч.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в Бразилию приехала в жакете персикового оттенка без пуговиц, который она скомбинировала с блузкой и брюками молочного цвета.

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