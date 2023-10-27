В платье с цветочными узорами и прозрачным верхом: Джилл Байден в элегантном образе появилась на государственном ужине

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден устроили в честь премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленной Джоди Хейдон государственный ужин в Белом доме, на который были приглашены около 325 гостей.

Энтони Альбанезе и Джоди Гейдон, Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Для такого события первая леди США выбрала красивый вечерний образ. На ней было бежевое платье макси, расшитое цветочными узорами из серебристых пайеток, с короткими рукавами и прозрачным верхом от ливанского бренда Reem Acra. Наряд прекрасно сидел на подтянутой фигуре Джилл.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила бежевыми туфлями. Байден сделала элегантную прическу, макияж с акцентом на глазах и украсила уши бриллиантовыми серьгами. Она выглядела прекрасно.

Энтони Альбанезе и Джоди Гейдон, Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Энтони Альбанезе и Джоди Гейдон, Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, а встречала премьер-министра Австралии Джилл Байден в кобальтовом платье с вырезами на рукавах и в блестящих туфлях.

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