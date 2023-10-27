В платье с цветочными узорами и прозрачным верхом: Джилл Байден в элегантном образе появилась на государственном ужине

Первая леди США выбрала для мероприятия вечерний наряд от ливанского дизайнера.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден устроили в честь премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленной Джоди Хейдон государственный ужин в Белом доме, на который были приглашены около 325 гостей.
Для такого события первая леди США выбрала красивый вечерний образ. На ней было бежевое платье макси, расшитое цветочными узорами из серебристых пайеток, с короткими рукавами и прозрачным верхом от ливанского бренда Reem Acra. Наряд прекрасно сидел на подтянутой фигуре Джилл.
Аутфит она дополнила бежевыми туфлями. Байден сделала элегантную прическу, макияж с акцентом на глазах и украсила уши бриллиантовыми серьгами. Она выглядела прекрасно.
Джо Байден был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, а встречала премьер-министра Австралии Джилл Байден в кобальтовом платье с вырезами на рукавах и в блестящих туфлях.
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