В платье с декольте и бахромой Oscar de la Renta: рассматриваем новый образ королевы Максимы

Король Виллем-Александр и королева Максима приветствовали астронавтов и участников 35-го Планетарного конгресса ASE в Королевском дворце в Амстердаме.
Конгресс организован Ассоциацией исследователей космоса (ASE), ассоциацией более четырехсот астронавтов из 38 стран.
Королева Максима появилась на мероприятии в платье от Oscar de la Renta с бахромой и V-образным декольте и тонким поясом на талии, обула туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi и взяла кожаный клатч от Carlend Copenhagen.
На пальце у королевы сверкало новое кольцо в виде цветка и такие же цветочные серьги были в ушах. Белокурые волосы Максима распустила и сделала выразительный макияж глаз.
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Король Виллем-Александр надел черный костюм, белоснежную рубашку и голубой галстук.
Напомним, недавно королевская чета вернулась из Нью-Йорка, где Максиму назначили на новую должность секретаря ООН по вопросам финансового здоровья.
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