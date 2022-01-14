В платье с декольте и в красивом колье: как Уоллис Симпсон с герцогом Виндзорским на прием ходили

В платье с декольте и в красивом колье: как Уоллис Симпсон с герцогом Виндзорским на прием ходили

О жизни короля Эдуарда VIII, а в последствии - герцога Виндзорского - и его супруги Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской, было снято много фильмов. Мы сегодня вспоминаем один из архивных снимков, где они запечатлены вместе.

На фото, которое было сделано 14 января 1955 года, Эдуард беседует с миссис Кларенс Майлз, женой президента бейсбольной команды Baltimore Orioles и давней подругой его жены Уоллис, в Балтиморе.

В тот день герцог и герцогиня прибыли в свой первый визит в Британию с 1947 года и были гостями на балу Американского онкологического общества, председателем которого была миссис Майлз.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII, герцог Виндзорский / Associated Press

Уоллис одета в вечернее атласное платье с V-образным декольте и двумя маленькими брошами на нем. На шее у герцогини роскошное драгоценное колье, а в ушах - серьги-висюльки. Темные волосы собраны в классический низкий пучок.

Герцог и герцогиня Виндзорские очень любили светские выходы и различные рауты, даже по фото видно, как комфортно они чувствуют себя в этой обстановке.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

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