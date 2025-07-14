В платье с декольте и пышной юбкой: внучка Грейс Келли блистала на балу в Монако

Камилла Готтлиб / © Getty Images

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Кроме князя Альбера II и княгини Шарлин мероприятие посетили и другие члены семьи — Мари Дюкрюэ, Луи Дюкрюэ, а также Камилла Готтлиб.

Дочь принцесса Стефании и внучка княгини Грейс Келли появилась на публичном мероприятии в платье от Elisabetta Franchi. Наряд состоял из черного атласного верха с открытыми плечами и глубоким декольте, а также пышной фатиновой белой юбки с высоким разрезом. Талия Камиллы была словно подчеркнута корсетом с камнями, а обута девушка была в черные туфли из лаковой кожи на каблуках.

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Камилла собрала волосы в прическу, сделала макияж, надела серьги-висюльки с бриллиантами и бриллиантовое колье на шею.

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Напомним, княгиня Шарлин появилась на балу в голубом платье с кейпом и V-образным декольте от Elie Saab со струящимся подолом, дополнив образ бриллиантовыми украшениями.

Мари Дюкрюэ, Луи Дюкрюэ, княгиня Шарлин и князь Альбер II, Камилла Готтлиб / © Getty Images