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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1641
Время на прочтение
1 мин

В платье с декольте и пышной юбкой: внучка Грейс Келли блистала на балу в Монако

Княжеская семья Монако посетила ежегодный бал Красного Креста.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Камилла Готтлиб

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Кроме князя Альбера II и княгини Шарлин мероприятие посетили и другие члены семьи — Мари Дюкрюэ, Луи Дюкрюэ, а также Камилла Готтлиб.

Дочь принцесса Стефании и внучка княгини Грейс Келли появилась на публичном мероприятии в платье от Elisabetta Franchi. Наряд состоял из черного атласного верха с открытыми плечами и глубоким декольте, а также пышной фатиновой белой юбки с высоким разрезом. Талия Камиллы была словно подчеркнута корсетом с камнями, а обута девушка была в черные туфли из лаковой кожи на каблуках.

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Камилла собрала волосы в прическу, сделала макияж, надела серьги-висюльки с бриллиантами и бриллиантовое колье на шею.

Напомним, княгиня Шарлин появилась на балу в голубом платье с кейпом и V-образным декольте от Elie Saab со струящимся подолом, дополнив образ бриллиантовыми украшениями.

Мари Дюкрюэ, Луи Дюкрюэ, княгиня Шарлин и князь Альбер II, Камилла Готтлиб / © Getty Images

Мари Дюкрюэ, Луи Дюкрюэ, княгиня Шарлин и князь Альбер II, Камилла Готтлиб / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
1641
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