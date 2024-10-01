В платье с декольте и змеей на шее: принцесса Мария-Олимпия в роскошном образе приехала на тусовку

Принцесса Греции Мария-Олимпия вернулась к светской жизни после свадьбы принцессы Феодоры, которую она посетила в Афинах.

Вчера, 30 сентября, принцесса Мария-Олимпия посетила презентацию коллекции Bvlgari Calla в рамках Парижской недели моды. На модный ивент в столице Франции 28-летняя принцесса приехала в черном макси-платье на тонких бретельках с глубоким V-образным декольте, в руках держала небольшую бело-золотую сумку, на шее у принцессы было золотое колье в виде змеи, а в ушах золотые серьги. Мария-Олимпия собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж в розовых оттенках с аккуратными стрелками на веках и розовым блеском подчеркнула губы.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Эту же презентацию посетила бразильская модель и экс-"ангел" бельевого бренда Victorias Secret Адриана Лима.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

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