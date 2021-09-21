В платье с драпировкой и золотыми пуговицами: Юлия Тимошенко в стенах парламента

В платье с драпировкой и золотыми пуговицами: Юлия Тимошенко в стенах парламента

60-летний лидер партии "Батькивщина" продемонстрировал во время заседания Верховной Рады новый деловой лук.

Сегодня, 21 сентября, в стенах парламента Юлия Тимошенко продемонстрировала новый эффектный образ. Нардеп подчеркнула фигуру черным обтягивающим платьем с драпировкой в зоне декольте и бежевыми вставками по бокам, которые делали ее стройнее. Наряд на плечах и манжетах украшали золотые пуговицы.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Юлия Владимировна, как всегда, сделала себе аккуратную прическу, собрав прямые волосы в хвост, и нежный макияж, дополнив его оптическими очками в изысканной черной оправе.

Юлия Тимошенко / УНИАН

А вчера на заседании согласительного совета Тимошенко появилась в белой блузке с накладными клапанами на нагрудных карманах и в белой юбке-карандаше.

Юлия Тимошенко/Служебные

Читайте также: На фоне розовых шариков и роз: счастливая Юлия Тимошенко показала романтическое фото с мужем

Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку