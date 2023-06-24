В платье с драпировкой на бедрах и шляпе-таблетке: королева Максима очаровала образом оливкового цвета

Королева посетила Гаагу. Ее Величество была в приподнятом настроении и, как всегда, много улыбалась и общалясь с поддаными.

Королева Нидерландов Максима продемонстрировала очередной интересный наряд - платье оливкового оттенка от своего любимого бренда Maison Natan, которое сочетала с туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и гламурной шляпкой-таблеткой розового цвета и с цветком.

Платье королевы интересно своим фасоном, ведь рукава у него были длинными, но с имитацией кейпа, а вот на бедрах была драпировка, которая подчеркивала фигуру.

Лук Максима дополнила сетчатыми перчатками, несколькими браслетами с драгоценными камнями и серьгами-каплями. на плече у Ее Величества была золотая брошь с бриллиантами. В руке она держала клатч в цвет наряда.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Такой образ королева выбрала для празднования 100-летия с дня открытия исторического парка Лоосдуйнен в Гааге. Там же Максима сфотографировалась с поклонниками, посетила магазин одежды и детское футбольное поле.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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