В платье с эффектной сеткой и повязкой на руке: королева Максима появилась на мероприятии

В платье с эффектной сеткой и повязкой на руке: королева Максима появилась на мероприятии

При каких обстоятельствах она повредила руку, не разглашается.

Королева Нидерландов Максима приняла участие в беседе о предпринимательстве на четвертой лекции короля Виллема I. Мероприятие проходило в театре Маркант в Удене. Эта премия считается "Оскаром" для владельцев бизнеса в Нидерландах.

Премия вручается каждые два года, начиная с 1958-го, Фондом короля Виллема I при активной поддержке Nederlandsche Bank N.V. и Министерства экономики. Королева - почетный президент фонда и член Голландского комитета по предпринимательству.

Королева Максима / Getty Images

Она появилась на мероприятии в элегантном черном платье от Valentino. Наряд был длины миди из шелкового крепа с бахромой и вставками из макраме в виде сетки на декольте, подоле и рукавах. Он был впервые представлен брендом в 2015 году в коллекции весна-лето 2016.

Королева Максима / Getty Images

Образ Максима дополнила черным клатчем, элегантными босоножками и украшениями. Также нельзя не заметить, что на руке у королевы была фиксирующая повязка. Как оказалось, Ее Величество сломала руку, но обстоятельства этого происшествия дворец не комментирует.

Несколькими днями ранее король Виллем-Александр и королева Максима посетили мероприятие, посвященное празднованию 100-летнего юбилея нидерландского общества Баха в концертном зале Тиволи-Вреденбург, в Утрехте. Тогда на ее руке тоже была фиксирующая повязка.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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