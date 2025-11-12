ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

В платье с эффектным разрезом и перьям: королева Летиция на ужине с президентской четой Китая

Король и королева Испании находятся с трехдневным государственным визитом в Китае.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция, король Филипп VI, президент Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань

Королева Летиция, король Филипп VI, президент Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция сменила нежно-розовое платье на зеленое, чтобы посетить частный ужин, устроенный президентом Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.

На ужин, который состоялся в правительственном комплексе Чжуннаньхай, официальной резиденции президентской четы, королева Летиция приехала в платье-миди цвета шалфея с перьям, дополнив наряд золотыми туфлями-слингбэками, лаконичной укладкой и легким макияжем, а также золотыми серьгами в ушах.

Королева Летиция, король Филипп VI, президент Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция, король Филипп VI, президент Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань / © Instagram испанской королевской семьи

Впервые это платье мы видели на Летиции на концерте в преддверии церемонии «Принцессы Астурийской» в 2021 году. Теперь же Ее Величество дебютировала в нем во время государственного визита с королем Филиппом VI в Китай.

Королева Летиция носила это платье в 2021 году / © Getty Images

Королева Летиция носила это платье в 2021 году / © Getty Images

Напомним, мы также показывали, какой образ королева Летиция выбрала для перелета из Мадрида в Пекин. Она надела черное длинное пальто с поясом, широкие брюки и удобные ботинки.

Король Филипп VI и королева Летиция в аэропорту Мадрида / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция в аэропорту Мадрида / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie