- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с эффектным разрезом и перьям: королева Летиция на ужине с президентской четой Китая
Король и королева Испании находятся с трехдневным государственным визитом в Китае.
Королева Летиция сменила нежно-розовое платье на зеленое, чтобы посетить частный ужин, устроенный президентом Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
На ужин, который состоялся в правительственном комплексе Чжуннаньхай, официальной резиденции президентской четы, королева Летиция приехала в платье-миди цвета шалфея с перьям, дополнив наряд золотыми туфлями-слингбэками, лаконичной укладкой и легким макияжем, а также золотыми серьгами в ушах.
Впервые это платье мы видели на Летиции на концерте в преддверии церемонии «Принцессы Астурийской» в 2021 году. Теперь же Ее Величество дебютировала в нем во время государственного визита с королем Филиппом VI в Китай.
Напомним, мы также показывали, какой образ королева Летиция выбрала для перелета из Мадрида в Пекин. Она надела черное длинное пальто с поясом, широкие брюки и удобные ботинки.