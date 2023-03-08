В платье с эффектным разрезом: королева Летиция показала больше, чем обычно, на публичном мероприятии

Король и королева Испании посетили вчера концерт In Memoriam 2023 года в Национальной аудитории в Мадриде.

50-летняя королева Летиция продемонстрировала новый безупречный образ, облачившись в серое макси-платье с высоким разрезом, рукавами три четверти и вырезом "лодочка" от испанского бренда Cortana и в черные туфли-лодочки на каблуках от Prada. В руках у Летиции был черный клатч с золотым декором.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева отошла от своего обычного образа, нанеся темный дымчатый макияж глаз, который сочетался с ее серым, почти готическим платьем. Она собрала волосы в стильный высокий хвост и надела золотые серьги-кольца с бриллиантами. На пальце у нее сверкало кольцо от Coreterno.

Король Филипп VI надел черный костюм, белую рубашку и синий галстук в крапинку. Обут монарх был в черные кожаные туфли.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В прошлый раз на светской церемонии "Национальной премии за исследования" 2022 год королева Летиция появилась в фиолетовом миди-платье с круглым вырезом и рукавами-фонариками, к которому подобрала темные туфли-лодочки на каблуках, а также крупный клатч.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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