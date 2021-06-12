В платье с эффектным узором: красивый выход бельгийской королевы Матильды

Бельгийская королева выбрала для своего выхода наряд с интересным рисунком.

Королева Бельгии Матильда посетила 11 июня Цирковую школу Брюсселя (École de Cirque), где приняла участие в мастер-классе HandiCirque, циркового мастерства для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Также она присутствовала на репетициях студентов и на тренировках. Этот тренинг направлен на методологический, дидактический и творческий подход к цирковому искусству и обучает будущих тренеров моторике и творчеству.

Королева Матильда / Getty Images

Для своего выхода королева Матильда выбрала платье миди от Diane Von Furstenberg, которое украшал крупный цветочный узор, выполнен в синем цвете. Образ дополнили синие туфли-лодочки, сини клатч и золотые украшения в виде браслетов и часов на запястьях.

Королева Матильда / Getty Images

Напомним, что ранее королева Бельгии посетила бельгийскую национальную женскую сборную по баскетболу в спортивном кампусе Lange Munte в Кортрейке. Визит она осуществила, чтобы пожелать команде "Бельгийские кошки" удачи на предстоящих турнирах, ведь они квалифицированы для участия в Олимпийских играх в Токио.

Королева Матильда / Getty Images

Читайте также: В ансамбле цвета марсала: королева Бельгии Матильда встретилась со студентами-медиками

Красивые и нежные образы бельгийской королевы Матильды (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку