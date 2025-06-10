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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В платье с эффектом жатки: королева Испании Летиция подчеркнула фигуру приталенным нарядом

Королева Испании Летиция председательствовала на церемонии закрытия 17-го выпуска «Euros de tu Nómina», инициативы направленной на продвижение проектов, которые улучшают общество. Мероприятие прошло в Мадриде.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Испании Летиция

Королева Испании Летиция / © Getty Images

Летиция и ее стилисты умеют выбирать наряды, которые выглядят лаконично, но при этом элегантно и современно. Для этого мероприятия 52-летняя женщина выбрала белое платье-водолазку без рукавов, ткань у которого была с эффектом жатки. Оно было от демократического бренда Massimo Dutti и отлично подчеркивало фигуру Ее Величества.

Образ Летиция дополнила аксессуарами, в частности можно было увидеть: в руке сумку от Nina Ricci, на талии пояс от Burberry, на ногах туфли с открытой пяткой от Massimo Dutti. Королева завершила свой лук макияжем и оригинальными серьгами.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Этот образ кардинально отличался от ее наряда в стиле «леди босс» от Mango — зеленого костюма с жакетом и свободными брюками, в которых она появилась на ежегодном заседании совета Residencia de Estudiantes в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

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