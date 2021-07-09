В платье с элегантным воротником: Юлия Тимошенко сходила на эфир телепередачи

Народный депутат в последнее время выходит в свет в белых нарядах.

Кажется, белый цвет для Юлии Тимошенко является любимым, ведь в последнее время она только и ходит в белых нарядах. Очередной выход политика не стал исключением.

На эфир одной из политических передач она пришла в белом обтягивающем платье длины миди с элегантным воротником. Талию она подчеркнула черным поясом. Наряд Юлия Владимировна скомбинировала с черными туфлями.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Неизменной осталась прическа нардепа — волосы она собрала в низкий пучок, выпустив спереди пряди. В ушах у нее были лаконичны серьги, а на лице — очки в черной оправе.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Напомним, Тимошенко посетила с рабочим визитом Винницкую область, где продемонстрировала деловой лук в белой блузке, которая подчеркнула ее талию.

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