В платье с флористическим принтом и эспадрильях: женственный образ Джилл Байден

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объективы фотографов, когда шли по Южной лужайке Белого дома.

Первая леди выглядела великолепно. На ней было зеленое платье миди с флористическим принтом. Талию она подчеркнула коричневым кожаным поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Джилл дополнила перламутровыми эспадрильями на танкетке. На лице у нее были очки-авиаторы, в ушах – золотые серьги-кольца, на шее – золотые кулоны на цепочках, а на руках – браслеты.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Джо был темно-синий костюм, белая рубашка и полосатый галстук. Он также дополнил свой лук очками-авиаторами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Впервые Джилл появилась на публике после того, как переболела коронавирусом, на выступлении мужа в Филадельфии. Для своего выхода она выбрала белое платье-футляр, поверх которого надела голубой жакет с вышивкой на воротнике.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Читайте также: