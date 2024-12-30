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В платье с флористическим принтом и слингбэках цвета металлик: Джилл Байден продемонстрировала женственный образ

В платье с флористическим принтом и слингбэках цвета металлик: Джилл Байден продемонстрировала женственный образ

В платье с флористическим принтом и слингбэках цвета металлик: Джилл Байден продемонстрировала женственный образ

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США выбрала для своего аутфита нежный наряд.

Джилл Байден на мероприятии в отеле Company House в Крисченстеде, на острове Санта-Крус – одном из Виргинских островов США, появилась в сине-белом платье миди с флористским принтом, белыми кружевными вставками и вырезом в зоне декольте.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила слингбэками цвета металлик на невысоких шпильках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Уши Джилл украсила золотыми серьгами в виде цветов, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руки – кольцами и часами.

Джо был одет в черный пиджак и светло-голубую рубашку с полосатым галстуком с принтом.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден прилетела на остров в светло-голубой рубашке, сером пиджаке и темно-синих штанах.

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