В платье с флористическим принтом и слингбэках цвета металлик: Джилл Байден продемонстрировала женственный образ

Первая леди США выбрала для своего аутфита нежный наряд.
Джилл Байден на мероприятии в отеле Company House в Крисченстеде, на острове Санта-Крус – одном из Виргинских островов США, появилась в сине-белом платье миди с флористским принтом, белыми кружевными вставками и вырезом в зоне декольте.
Аутфит она дополнила слингбэками цвета металлик на невысоких шпильках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр.
Уши Джилл украсила золотыми серьгами в виде цветов, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руки – кольцами и часами.
Джо был одет в черный пиджак и светло-голубую рубашку с полосатым галстуком с принтом.
Напомним, Джилл Байден прилетела на остров в светло-голубой рубашке, сером пиджаке и темно-синих штанах.
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