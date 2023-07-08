В платье с флористическим принтом и в туфлях цвета марсала: королева Матильда продемонстрировала женственный образ

Королева Бельгии Матильда посетила Оммегангу – праздник в Тонгерене, в котором участвуют три тысячи человек. Мероприятие является частью коронационных торжеств, которые проходят каждые семь лет и признаны нематериальным культурным наследием Бельгии.

Там Матильда появилась в кремовом платье миди от любимого бренда Natan Couture с флористическим принтом, воротником и широким поясом с пряжкой. Наряд Ее Величество дополнило замшевыми туфлями цвета марсала на шпильках, клатчем цвета марсала от Dior и элегантной шляпой от Maison Fabienne Delvigne. В ушах у нее были серьги от бренда Percossi Papi, а на руках – золотые браслеты и часы. В руках королева держала букет из разноцветных цветов.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, королева Матильда с мужем посетила открытие своих бюстов в сенате Бельгии в Брюсселе. Она предстала в платье с вышивкой и тонким ремешком на талии, подобрав к нему красные замшевые туфли-лодочки на каблуках и клатч от Giorgio Armani.

Читайте также: