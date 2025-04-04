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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В платье с флористическим принтом и зеленых туфлях: королева Матильда с мужем в буддистском храме

Во время поездки во Вьетнам бельгийская королева Матильда продемонстрировала множество образов.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

В завершальный день их с королем Филиппом государственного визита во Вьетнам королева Матильда и ее супруг посетили буддийский храм Пагода Винь Нгьем в Хошимине.

Туда Ее Величество приехала в молочно-белом платье длины до колен с флористическим принтом на верхней части наряда, сочетая его с зелеными туфлями-лодочками из замши на каблуках и аксессуаром в волосах такого же цвета.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

На запястье у королевы был широкий золотой браслет, а в ушах серьги-висюльки с зелеными камнями. Волосы ее были собраны в прическу, а на лице был легкий макияж. Ее супруг король Филипп был одет в светло-серый костюм, белую рубашку и галстук в принт.

Ранее мы показывали другой яркий образ королевы Матильды с этой поездки в бело-розовом платье с цветами. Они с королем посетили открытие сервисного комплекса DEEP C в провинции Куангнинь в Хайфоне.

Королева Матильда и король Филипп с президентской четой Вьетнама / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп с президентской четой Вьетнама / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп во Вьетнаме / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп во Вьетнаме / © Getty Images

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