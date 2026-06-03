В платье с флористическим принтом: королева Матильда в нежном образе посетила церемонию

Королева Матильда / © Getty Images

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Торжественное мероприятие состоялось в Музыкальной часовне королевы Елизаветы в Ватерлоо.

«После недель волнения и напряженной работы настало время награждения: победители конкурса @queenelisabethcompetition получают свои призы из рук королевы в @musicchapel», — говорится в сообщении под снимками, представленными в Instagram бельгийской королевской семьи.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда выбрала для этого выхода кремовое платье-миди с цветочным принтом, дополнив лук коралловой повязкой на голову, туфлями и таким же миниатюрным прямоугольным клатчем. Матильда сделала выразительный макияж и собрала волосы в прическу, также ее образ дополняло несколько золотых браслетов.

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Королева Матильда / © Getty Images

Также на этот музыкальный конкурс королева приезжала в золотом платье с короткими рукавами и струящимся силуэтом примечательно своей текстурой и изысканной вышивкой от Natan Couture — любимого бренда.

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