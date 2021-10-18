В платье с глубоким декольте и красивом пальто: леди Амелия Виндзор сходила на ярмарку

В платье с глубоким декольте и красивом пальто: леди Амелия Виндзор сходила на ярмарку

Леди Амелия Виндзор, которая приходится двоюродной внучатой племянницей королеве Елизавете II, периодически появляется в светском обществе.

На прошлой неделе девушка посетила ярмарку Frieze London Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. На публике 26-летняя королевская особа появилась в длинном черном платье с глубоким V-образным декольте и в сером пальто в крупную клетку, а обула розовые ботинки с коричневыми пятнами и без каблуков. На плече у Амелии висела черная сумка на широкой ручке с золотой фурнитурой. Также декольте девушки подчеркивало массивное золотое украшение с медальоном на золотой цепи.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

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Леди Амелия распустила длинные волосы, сделала практически незаметный макияж, а в руке держала стакан с каким-то напитком.

Отметим, на этой же ярмарке в этот день присутствовала принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо. Это был первый публичный выход пары в свет после рождения дочери Сиенны.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

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