В платье с глубоким декольте и красивом пальто: леди Амелия Виндзор сходила на ярмарку

Леди Амелия Виндзор, которая приходится двоюродной внучатой племянницей королеве Елизавете II, периодически появляется в светском обществе.
На прошлой неделе девушка посетила ярмарку Frieze London Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. На публике 26-летняя королевская особа появилась в длинном черном платье с глубоким V-образным декольте и в сером пальто в крупную клетку, а обула розовые ботинки с коричневыми пятнами и без каблуков. На плече у Амелии висела черная сумка на широкой ручке с золотой фурнитурой. Также декольте девушки подчеркивало массивное золотое украшение с медальоном на золотой цепи.
Леди Амелия распустила длинные волосы, сделала практически незаметный макияж, а в руке держала стакан с каким-то напитком.
Отметим, на этой же ярмарке в этот день присутствовала принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо. Это был первый публичный выход пары в свет после рождения дочери Сиенны.
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