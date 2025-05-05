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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье с глубоким декольте и мюлях: принцесса Мария-Олимпия сходила на вечеринку

28-летняя принцесса Греции посетила светское мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия сходила на днях на коктейльную вечеринку Moda Operandi Pre-Met Gala в отеле Twenty Two Hotel в Нью-Йорке. Мероприятие прошло в преддверии Met Gala 2025.

Принцесса надела голубое платье в принт с глубоким V-образным декольте и украшенное булавкой, обула туфли-мюли оттенка металлик на каблуках и сделала легкий макияж на лице и нюдовый маникюр.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Мария-Олимпия улыбалась фотографам, когда направлялась на мероприятие, а сфотографировали ее на улице.

Напомним, ранее, мы собрали для вас фотографии королевских особ на Met Gala и рассказывали, кто из аристократок посещал этот роскошный бал костюма.

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