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В платье с глубоким декольте и мюлях: принцесса Мария-Олимпия сходила на вечеринку
28-летняя принцесса Греции посетила светское мероприятие.
Принцесса Мария-Олимпия сходила на днях на коктейльную вечеринку Moda Operandi Pre-Met Gala в отеле Twenty Two Hotel в Нью-Йорке. Мероприятие прошло в преддверии Met Gala 2025.
Принцесса надела голубое платье в принт с глубоким V-образным декольте и украшенное булавкой, обула туфли-мюли оттенка металлик на каблуках и сделала легкий макияж на лице и нюдовый маникюр.
Мария-Олимпия улыбалась фотографам, когда направлялась на мероприятие, а сфотографировали ее на улице.
Напомним, ранее, мы собрали для вас фотографии королевских особ на Met Gala и рассказывали, кто из аристократок посещал этот роскошный бал костюма.