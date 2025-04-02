В платье с глубоким декольте и рюшами: Иванка Трамп в ярком образе собралась на девичник

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своего нового яркого образа.

Дочь президента позировала в разноцветном платье с принтом, вырезами на талии и голубыми рюшами на юбке. Главный акцент в ее аутфите был на глубоком декольте. Обута она была в серебристые босоножки.

© Instagram Иванки Трамп

В этом платье Иванка похвасталась стройной фигурой и тонкой талией. У нее были распущены волосы и нежный макияж на лице.

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© Instagram Иванки Трамп

"Вибрации золотого часа перед девичьим вечером", - подписала она фото.

Напомним, Иванка Трамп показала, как она со страшным сыном побывала на рыбалке на яхте.

Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press Иванка Трамп / © Associated Press