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В платье с глубоким декольте и рюшами: Иванка Трамп в ярком образе собралась на девичник
Дочь президента США в разноцветном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своего нового яркого образа.
Дочь президента позировала в разноцветном платье с принтом, вырезами на талии и голубыми рюшами на юбке. Главный акцент в ее аутфите был на глубоком декольте. Обута она была в серебристые босоножки.
В этом платье Иванка похвасталась стройной фигурой и тонкой талией. У нее были распущены волосы и нежный макияж на лице.
"Вибрации золотого часа перед девичьим вечером", - подписала она фото.
Напомним, Иванка Трамп показала, как она со страшным сыном побывала на рыбалке на яхте.