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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

В платье с глубоким декольте и рюшами: Иванка Трамп в ярком образе собралась на девичник

Дочь президента США в разноцветном наряде продемонстрировала стройную фигуру.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своего нового яркого образа.

Дочь президента позировала в разноцветном платье с принтом, вырезами на талии и голубыми рюшами на юбке. Главный акцент в ее аутфите был на глубоком декольте. Обута она была в серебристые босоножки.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

В этом платье Иванка похвасталась стройной фигурой и тонкой талией. У нее были распущены волосы и нежный макияж на лице.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

"Вибрации золотого часа перед девичьим вечером", - подписала она фото.

Напомним, Иванка Трамп показала, как она со страшным сыном побывала на рыбалке на яхте.

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
217
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