В платье с голубо-красными цветами: Джилл Байден на открытии скульптуры Жаклин Кеннеди

Первая леди США в эффектном образе появилась на мероприятии у Белого дома.

Джилл Байден приняла участие в открытии скульптуры-медальона в честь бывшей первой леди США Жаклина Кеннеди. Жаклин сыграла важную роль в предотвращении сноса исторических зданий на культовой площади Лафайет возле Белого дома.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Барельеф с изображением Кеннеди расположен в новом саду перед офисом ассоциации, известном как Декатур-хаус. Он содержит одну из ее самых известных цитат: "Белый дом принадлежит американскому народу", пишет Daily Mail.

Фото: Associated Press

Автором скульптуры выступил американский художник Чес Фейган.

Там миссис Байден появилась в черном платье миди с большими голубо-красными цветами. Наряд она дополнила красными замшевыми туфлями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Эффектный аутфит Джилл дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Уши она украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, шею – золотыми подвесками на цепочках, а руки – золотыми браслетами и часами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этом же образе супруга президента посадила дерево вместе с председателем совета директоров Исторической ассоциации Белого дома (WHAA) Джоном Роджерсом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден сфотографировали в объятиях Элтона Джона.

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