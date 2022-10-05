В платье с гороховым принтом и белых лодочках: красивый выход королевы Рании

Королева Иордании Рания сопровождала своего супруга короля Абдаллу на рабочем мероприятии в Омане.
Король Абдалла II встретился с султаном Омана Хайтамом бин Тариком в Маскате. Жена султана Омана Сайида Ахад бинт Абдулла бин Хамад Аль Бусайдия и королева Иордании Рания, а также наследный принц Иордании Хусейн также присутствовали на встрече.
52-летняя Рания была в белом платье-миди с мелким гороховым принтом и цветочной аппликацией на груди и подобрала в тон наряду туфли-лодочки на каблуках.
На коленях у нее лежал черный клатч, волосы Рания распустила, сделала макияж, а на пальцах у нее сверкало несколько колец.
В своем Instagram Рания поделилась фото из аэропорта, где она запечатлена в этом же образе и в черных солнцезащитных очках.
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