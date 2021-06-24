В платье с интересной деталью: королева Елизавета II на аудиенции

В платье с интересной деталью: королева Елизавета II на аудиенции

Королева Елизавета II дала аудиенцию премьер-министру Борису Джонсону.

95-летний монарх впервые за долгое время вернулась в Букингемский дворец, где встретилась с премьер-министром во время первой еженедельной личной аудиенцией.

Королева Елизавета II облачилась по такому случаю в сиреневое платье с широкой лентой чуть ниже талии и черные кожаные туфли на каблуках с лаковыми носками. Традиционно королева дополнила аутфит жемчужным колье, брошью и серьгами из жемчуга. А еще идеальной укладкой и яркой помадой на губах.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

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В комнате, где проходила встреча, стояли фотографии членов ее семьи: мужа принца Филиппа, внуков Уильяма и Гарри с женами, а за букетом розовых цветов также можно увидеть фотографию единственной дочери монарха, принцессы Анны, и ее мужа, вице-адмирала сэра Тимоти Лоуренса.

Рядом на стуле стояла лаковая сумка Launer королевы, которую она также всегда берет с собой на аудиенции.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

Королева и премьер-министр встречались ранее на саммите G7 в начале этого месяца, а до этого Ее Величество проводила свои аудиенции по телефону, с тех пор как пандемия коронавируса охватила страну и весь мир.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

В прошлые выходные королева Елизавета II Ее присутствовала на заключительном дне Royal Ascot, где ее очень ждали любители скачек.

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