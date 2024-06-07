В платье с ирисами и жакете: герцогиня Софи с мужем принцем Эдвардом встретились с ветеранами

Герцог и герцогиня Эдинбургские присутствовали на Национальной службе памяти ветеранов, их семей, организованной Королевским Британским легионом в Национальном мемориальном дендрарии в Алревасе.

В эти дни во Франции и Великобритании прошли памятные мероприятия в честь 80-й годовщины операции "Дня Д", когда 6 июня 1944 года 156 000 солдат союзников высадились на пяти пляжах Нормандии на севере Франции по воздуху и по морю, что стало началом операций союзников по освобождению Западной Европы, разгрому нацистской Германии и окончанию Второй мировой войны.

Софи и Эдвард встретились с ветеранами перед поминальной службой.

Герцогиня Эдинбургская выглядела элегантно в белом жакете от Prada, изумрудном платье с принтом ирисов от Suzannah London и обутая в молочные туфли-лодочки на каблуках, украшенные жемчужинами от Jimmy Choo. Софи собрала волосы в низкий пучок, сделала легкий макияж и надела золотые серьги-висюльки Giulia Barela Jewelry.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Ее муж принц Эдвард был в черном классическом костюме, белой рубашке и с синим галстуком в принт короны. Герцог также носил свои медали.

Тем временем король Чарльз и королева Камилла почтили память павших воинов и приветствовали ветеранов на мероприятиях в Нормандии. Для одного из них королева выбрала наряд со смыслом и надела свое любимое украшение.

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

Читайте также: