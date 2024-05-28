В платье с камнями и пайетками: яркая королева Матильда сходила на концерт с мужем

Королева Матильда и король Филипп присутствовали на Международном музыкальном конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе.

Королева надела красное струящееся платье, расшитое пайетками и камнями, которое было без рукавов и обула красные замшевые туфли-лодочки на каблуках. Матильда собрала волосы в прическу, сделала макияж и светлый маникюр, в руках у нее был букет цветов, а в ушах серьги с бриллиантами.

Король Филипп надел темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в принт.

Королева Матильда и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королевской четой Испании, а сегодня он будет находиться с визитом в Бельгии. Возможно, мы увидим его на аудиенции у Матильды и Филиппа.

Читайте также: