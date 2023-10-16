В платье с камнями и своей свадебной тиаре: кронпринцесса Мэри посетила праздник 18-летнего сына

15 октября датский принц Кристиан отпраздновал свое 18-летие. По случаю совершеннолетия внука королева Дании Маргрете провела гала-ужин во дворце Кристиансборг.

Конечно же, Кристиан появился на празднике вместе со своими родителями - кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри. 51-летняя мать именинника вызвала восторг на празднике своим роскошным образом, в частности тем, что надела не новое платье.

Наряд Мэри был от бренда Jesper Høvring из коллекции осень-зима 2014, и в нем она уже появлялась на светских мероприятиях ранее. Платье характерно тем, что одна бретелька у него опущена и обнажает плечо, также оно полностью расшито камнями, что придавало наряду особую текстуру и блеск.

Принц Дании Винсент, наследный принц Дании Фредерик, принцесса Дании Изабелла, принц Дании Кристиан, принцесса Дании Жозефина и наследная принцесса Дании Мэри / Фото: Getty Images

Дополнила она вечерний аутфит туфлями от Gianvito Rossi, клатчем от Prada и серьгами-подвесками с бриллиантами и браслетом The Love от Cartier. На голове у кронпринцессы была ее свадебная тиара с бриллиантовыми сердцами и мотивом геральдической лилии. Тиара является подарком королевы Маргрете II и принца-консорта датского Хенрика.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, свадьба Мэри и Фредерика состоялась 14 мая 2004 года. В день бракосочетания она получила титул Ее Королевское Высочество кронпринцесса Мэри Датская. Венчание прошло в Соборной церкви Девы Марии в Копенгагене, а свадебные торжества – во дворце Фреденсборг. Невеста шла к алтарю в платье, созданном датским дизайнером Уффе Франком, учеником Армани.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

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