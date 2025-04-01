В платье с камнями и туфлях цвета металлик: Брижит Макрон в красивом аутфите сияла на государственном ужине

Брижит и Эммануэль Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон по случаю официального визита в Париж короля Дании Фредерика X и королевы Мэри организовали государственный ужин в Елисейском дворце.

Брижит и Эммануэль Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Для такого события первая леди выбрала вечернее синее макси-платье на молнии, с прозрачными рукавами и разрезом сзади. Наряд был украшен кристаллами и цветочной вышивкой из камней. Манжеты и подол платья также были обильно покрыты камнями и пайетками.

Брижит и Эммануэль Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Аутфит Брижит дополнила туфлями-лодочками цвета металлик и серебряным клатчем с перфорацией. Она собрала волосы в элегантную прическу и сделала любимый макияж смоки-айс. Из украшений Макрон использовала элегантные серьги и кольца с камнями.

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Брижит и Эммануэль Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук, которые скомбинировали с черными туфлями.

Брижит и Эммануэль Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон во время церемонии приветствования встречала королевских супругов Дании в черном мини-платье и черном укороченном жакете в милитаре стиле с золотыми пуговицами. Лук она дополнила туфлями на шпильках с фирменной монограммой бренда Louis Vuitton.

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