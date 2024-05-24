В платье с камнями и в босоножках: Сара Йоркская на светской тусовке в Каннах

Герцогиня Йоркская посетила 30-й Каннский гала-концерт amfAR, представленный Chopard и Международным кинофестивалем на Красном море.

На мероприятие, которое прошло в отеле du Cap-Eden-Roc в Кап-д'Антиб, Сара приехала в платье Vivienna Lorikeet молочного цвета, с воротником-стойкой, вырезом на декольте, а также прозрачными кейп-рукавами. Платье было расшито разными камнями и бусинами.

Обута Сара была в серебристые туфли на каблуках Pamela Scott, а в руках маленький белый клатч от Judith Leiber. Герцогиня собрала волосы в хвост, сделала выразительный макияж глаз и дополнила образ серьгами-висюльками и несколькими золотыми браслетами на запястье.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

На этой же вечеринке появилась фэшн-блогер Леони Ханне. Она блистала в черно-белом платье от Celia Kritharioti из коллекции осень-зима 2023.

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