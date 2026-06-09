В платье с камнями и в компании бойфренда: принцесса Александра Ганноверская на гала-вечере в Монако

Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images

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Пара посетила квалификацию Гран-при Формулы-1 в Монако на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло, где также присутствовали и другие члены княжеской семьи Монако, а именно княгиня Шарлин и князь Альбер II, а также Шарлотта Казираги.

Принцесса Александра приехала туда в синем платье-миди в мелкий белый горох, с оборками и поясом на талии, дополнив лук черными босоножками на каблуках и маленькой сумкой, черными солнцезащитными очками и подвеской на шее.

Принцесса Александра Ганноверская и Александра Леклерк / © Getty Images

Вечером на гала-вечере Гран-при Формулы-1 принцесса появилась в белом макси-платье на широких бретельках, расшитом мелкими камнями и с двумя маленькими карманами, и обула черные остроносые туфли на каблуках. Александра распустила волосы и сделала макияж, дополнив вечерний образ серьгами и подвеской на шее. Ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн был одет в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

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Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images

На вечернем гала-приеме также блистала княгиня Шарлин и князь Монако Альбер II.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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