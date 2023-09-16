В платье с кейп-накидкой и в особой тиаре: шведская принцесса София появилась на юбилее короля

Король Швеции Карл XVI Густав отпраздновал 50 лет на престоле - его короновали 19 сентября 1973 года. По случаю золотого юбилея в стране проводится много мероприятий, одним из которых был роскошный банкет для членов шведской королевской семьи.

Среди гостей банкета был единственный сын короля Карла XVI Густава, принц Карл Филипп. 44-летний мужчина появился на мероприятии со своей женой - 38-летней принцессой Софией.

Но если Карл Филипп надел элегантный черный смокинг и белую рубашку, то София отдала предпочтение платье белого оттенка с кейп-накидкой от бренда Safiyaa. Несмотря на то, что платье однотонное, накидка была на плечах и шлейфе расшита золотыми объемными цветами.

Также София держала в руке гламурный клатч от Christian Louboutin, а обута она была в туфли на каблуках от Charlotte Olympia Dellal. Особое внимание привлекали роскошные украшения принцессы, ведь на плече у нее была бриллиантовая брошь, в ушах серьги, а на голове потрясающая тиара Palmette. Это любимая тиара Софии и является ее личным украшением, поскольку ей ее подарили на свадьбу родители мужа - король Карл XVI Густава и королева Сильвия.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Тиара универсальная и верхние камни на ней можно снимать и заменять, что София и делает - практически на каждом важном мероприятии, когда нужно надевать тиару, принцесса подбирает драгоценные камни под цвет наряда. У Софии уже огромная коллекция из камней, которые она демонстрировала в это тиаре, поскольку ранее мы видели в ней жемчуг, топазы, изумруды, аквамарины и бриллианты. В это раз в тиару она прикрепила камни коричневого оттенка, возможно это были топазы.

Принцесса София в любимой тиаре на других мероприятиях:

Принц Карл Филипп и принцесса София / Фото: Getty Images

Принцесса София / Фото: Getty Images

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Принцесса София / Фото: Getty Images

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