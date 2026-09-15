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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье с кейпом и в ободке: будущая королева Нидерландов посетила торжество

К наследнице нидерландского престола всегда много внимания со сторону публики и прессы.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Амалия

Принцесса Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия была в центре внимания на Дне принца, где ее отец король Виллем-Александр дал старт новому парламентскому году, выступив с торжественной речью.

22-летняя принцесса Амалия прибыла на торжественное мероприятие в одежде, в которой она чувствует себя наиболее комфортно. На ней было оливковое платье с кейпом, которое наследница Оранского престола дополнила туфлями-лодочками и сумкой от Yves Saint Laurent.

Принцесса Амалия / © Getty Images

Принцесса Амалия / © Getty Images

Она также выбрала повязку на голову из той же ткани, что и платье, в сочетании с огромными, привлекающими внимание серьгами, которые выглядывали из-под ее развивающихся волос.

Этот выбор не удивителен, поскольку эта прическа стала одной из ее любимых, и мы видели, как ее повязка на голову занимала центральное место на этом же мероприятии несколько лет назад.

Принцесса Амалия / © Getty Images

Принцесса Амалия / © Getty Images

Напомним, ранее мы подробнее показывали, как изменился стиль нидерландской наследницы престола.

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