В платье с кейпом и в тиаре: королева Матильда на торжественном банкете

Вчера вечером король Филипп и королева Матильда устроили государственный банкет, устроенный в честь приезда президентской четы.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

49-летняя королева появилась на банкете в платье с кейп-накидкой, которое она уже надевала раньше, от Armani Prive, в руках она держала светлый клатч от Giorgio Armani, а на голове у нее была тиара "Лавровый венок", а в ушах сверкали серьги с бриллиантовой бахромой.

Так как банкет – мероприятие вечернее, Матильда постаралась и сделала себе красивую прическу и насыщенный макияж глаз и губ. Ее супруг король Филипп был одет во фрак, белую рубашку и белый галстук-бабочку.

Королева Матильда и король Филипп с президентской четой Швейцарии / Фото: Getty Images

Также читайте В платье любимого бренда и тиаре Дианы: принцесса Уэльская на государственном банкете

Первая леди Швейцарии - госпожа Паола - надела изумрудное платье с V-образным декольте, которое переливалось стразами и было с разрезом на подоле. К луку она подобрала золотистый клатч и туфли в тон. А также дополнила образ жемчужными серьгами-пусетами, колье и золотистой брошью на груди.

Читайте также: