Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день своей свадьбы 14 июля 1994 года / Getty Images

В платье с корсетом и цветочной тиаре: как выходила замуж дочь принцессы Маргарет - леди Сара Армстронг-Джонс

В платье с корсетом и цветочной тиаре: как выходила замуж дочь принцессы Маргарет - леди Сара Армстронг-Джонс

Сегодня 27-ю годовщину со дня своей свадьбы празднуют леди Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто.

Сара – дочь принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы II.

Сара и Дэниел Чатто познакомились во время ее отпуска в Индии, который Сара проводила со своим отцом Энтони Армстронг-Джонсом. Они обвенчались 14 июля 1994 года в церкви Святого Стефана в Лондоне.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день своей свадьбы 14 июля 1994 года / Getty Images

Сара шла под венец в белом платье с корсетом и пышным подолом, которое сшил английский модельер Джаспер Конран. На голове у Сары была цветочная тиара "Сноудон", сделанная из трех брошей, к которой крепилась длинная белая фата.

На свадьбе подружками невесты были леди Фрэнсис Армстронг-Джонс (единокровная сестра леди Сары), Зара Филлипс и Тара Ноубл. А сама Сара в 1981 году была подружкой невесты на свадьбе своего двоюродного брата Чарльза, принца Уэльского и Дианы Спенсер.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день своей свадьбы 14 июля 1994 года / Getty Images

В браке у Сары и Дэниела Чатто родилось двое сыновей: Самюэль Дэвид Бенедикт (28 июля 1996 года) и Артур Роберт Натаниэль (5 февраля 1999 года).

В 2002 году, после смерти матери принцесса Маргарет Сара вместе с братом Дэвидом унаследовала ее состояние, которое оценивалось в примерно 10 миллионов долларов США (до уплаты налога на наследство).

Принцесса Маргарет с внуками / Getty Images

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Свадьба принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса (12 фото)

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