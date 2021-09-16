В платье с кристаллами и кожаных лоферах: леди Амелия Виндзор на вечеринке

В платье с кристаллами и кожаных лоферах: леди Амелия Виндзор на вечеринке

26-летняя леди Амелия Виндзор иногда посещает светские мероприятие в Лондоне.

Одна из отдаленных наследниц британского трона побывала на вечеринке в Лондоне, посвященной летней выставке Королевской академии искусств.

На публике леди Амелия появилась в достаточно скромном платье из коллекции Miu Miu. Платье-миди черного цвета, украшенное кристаллами на лифе мисс Виндзор сочетала с кожаными лоферами и серьгами-подвесками с кристаллами. Также в руке у девушки был серебристый клатч, а на пальце сверкало кольцо с камнем бирюзы.

Амелия Виндзор / Getty Images

Также читайте Медовый месяц в Италии: Китти Спенсер поделилась новыми снимками

Амелия Виндзор сделала скромный макияж, а волосы просто распустила. И, похоже, девушка давно не была у своего парикмахера.

Отметим, на этой же вечеринке блистала исхудавшая леди Китти Спенсер, которая так старалась сбросить вес к своей свадьбе, прошедшей в прошлом месяце, что теперь выглядит ну очень стройной.

Леди Китти Спенсер / Getty Images

Читайте также: В скромном платье с принтом в виде вишен: леди Амелия Виндзор на Уимблдоне

Стиль Амелии Виндзор: вечерние образы и луки из реальной жизни (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку