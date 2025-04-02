В платье с крупными цветами: яркая королева Матильда на банкете с мужем

Королева Матильда и король Филипп с президентской четой Вьетнама / © Getty Images

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Во второй день своей поездки король Филипп и королева Матильда посетили специально организованный в четь их приезда банкет. Монаршая чета прибыла по приглашению президента республики Вьетнам Лыонг Кыонга и его супруги.

На банкете королева Матильда появилась в цветочном макси-платье, дополнив наряд лаконичным черным клатчем с бисером и серьгами-висюльками с камнями. У королевы были собраны волосы в высокую прическу, а на лице вечерний макияж.

Королева Матильда и король Филипп с президентской четой Вьетнама / © Getty Images

Первая леди также надела длинное красное платье А-силуэта, а на ее шее сверкало жемчужное колье.

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Король Филипп, как и президент Вьетнама Лыонг Кыонга облачились в темные классические костюмы.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Днем ранее на другом мероприятии во Вьетнаме королева Бельгии появилась в ярком желтом платье Maison Natan и широкополой шляпе Fabienne Delvigne. Наряд этот, к слову, Матильда уже носила ранее.

Королева Матильда и король Филипп с президентской четой Вьетнама