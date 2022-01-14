В платье с кружевными рукавами: пресс-секретарь Байдена в элегантном образе вышла к журналистам

В платье с кружевными рукавами: пресс-секретарь Байдена в элегантном образе вышла к журналистам

Джен Псаки пришла на брифинг в красивом элегантном платье.

Вчера, 13 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на пресс-брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.

Перед журналистами Джен предстала в элегантном образе. На ней было черное платье с кружевными рукавами. На лице у нее была серая маска, которую она сняла перед выступлением.

Джен Псаки / Associated Press

Волосы пресс-секретарь аккуратно уложила и сделала макияж с медными тенями на веках и черными стрелками. На руку она надела часы с молочным ремешком. Гигиенический маникюр завершил лук госпожи Псаки.

Джен Псаки / Associated Press

Джен Псаки / Associated Press

Ранее перед прессой Джен появилась в коралловом платье с короткими рукавами.

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