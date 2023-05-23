В платье с ландышами: красивая королева Камилла с королем Чарльзом посетили цветочную выставку

Покойная королева Елизавета II очень любила цветочную выставку в Челси. Ее сын король Чарльз III продолжает традицию матери и посещает Chelsea Flower Show вместе со своей женой королевой Камиллой.
В последний раз королеву Елизавету II на этом мероприятии видели в мае 2022 года. В тот день королева приехала на багги и была одета в розовое пальто, под которым было милое цветочное платье.
Королева Камилла приехала на выставку в шелковом платье с принтом ландышей от ее любимого дизайнера Фионы Клэр, дополнив образ бежевыми замшевыми туфлями на танкетке от Eliot Zed. Также на ней была ее любимая золотая цепочка с двумя подвесками, несколько браслетов в том числе и Van Cleef & Arpels, а также часы на кожаном ремешке и жемчужными серьгами-клипсами.
Прическа и макияж королевы Камиллы были классическими.
Король Чарльз III облачился в темно-синий костюм, светлую рубашку в мелкую клетку и надел галстук. Король и королева приехали на Цветочную выставку в Челси, чтобы вручить Почетную медаль Елизаветы, которая будет присуждена максимум 70 получателям одновременно. Медаль была создана в знак признания продолжительности правления покойной королевы и позволяет Совету Королевского садоводческого общества отмечать деятелей садоводства.
Кстати, среди гостей были две особы, которые оделись в цвета украинского флага. Члены Палаты лордов Джанет Фукс (слева) и Джуди Линг Вонг (вторая слева) побеседовали с королем Чарльзом после вручения им Почетной медали Елизаветы II.
Вчера, напомним, выставку посещала принцесса Уэльская Кэтрин. Она приехала в платье, в котором ранее появлялась на публике ее мама Кэрол Миддлтон.
Читайте также:
- У него есть мечта: автор коронационных фото Чарльза и Камиллы назвал имя украинца, которому хочет снять портрет
- Вот так совпадение: в гардеробе Елизаветы II было платье, похожее на свадебный наряд ее невестки Камиллы
- У каждого своя спальня: почему король Чарльз и королева Камилла давно не спят вместе