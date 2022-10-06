В платье с мандаринами и оранжевых эспадрильях: Джилл Байден посетила Пуэрто-Рико

Первая леди США пополнила гардероб новым нарядом с флористическим принтом.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили школу Centro Sor Isolina Ferre Aguayo в Понсе, Пуэрто-Рико.
Там президент выступил с речью по поводу урагана "Фиона", который пронесся Пуэрто-Рико и нанес немалый ущерб.
Джилл приняла участие в сборе гуманитарных пакетов для пострадавших от стихийного бедствия.
Первая леди появилась там в синем платье миди с изображением мандаринов. На талии был такой же пояс. Байден скомбинировала наряд с оранжевыми эспадрильями на танкетке.
Когда супруга президента шла на самолет, то сверху она набросила бежевый тренч.
Джилл сделала насыщенный макияж глаз, укладку с локонами и украсила уши жемчужными серьгами.
Джо был одет в черный пиджак с золотыми пуговицами, светло-голубую рубашку в полоску и брюки песочного оттенка.
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