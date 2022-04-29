В платье с надписью "Party" на траурном мероприятии: чиновница "Единой России" опозорилась из-за нелепого наряда

В платье с надписью "Party" на траурном мероприятии: чиновница "Единой России" опозорилась из-за нелепого наряда

26 апреля в Белгородской области России решили почтить память ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и возложить цветы. Однако даже в такой трагичный день россияне не смогли обойтись без конфузов.

Чиновница из пропагандистской партии Путина "Единая Россия" по имени Галина Шаповалова пришла на это траурное мероприятие в городе Шебекино, в платье со сверкающей на груди надписью "Party", которая в переводе с английского означает "вечеринка". Снимки женщины моментально стали вирусными.

После скандала Шаповалова, которая кстати является секретарем отделения партии и дипломированным специалистом в области иностранных языков, решила оправдаться и придумала нелепое объяснение своему неуместному наряду. В паблике "Единой России" Белгородской области появилось сообщение, указывающее, что надпись на ее наряде означает слово "Партия".

Снимки изначально были опубликованы на странице Шебекинского отделения "Единой России" в ВКонтакте, но их уже удалили, оставив только те, где образ Шаповаловой не видно.

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